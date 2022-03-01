Петербург уменьшает число коронавирусных коек перед началом туристического сезона

За прошедшие сутки петербургские стационары, где лечат пациентов с коронавирусом, приняли 193 человека. Выписано 93 пациента. Продолжают получать лечение в больницах 6108 человек. 530 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимациях. Такие данные опубликовал оперативный штаб.

Прием пациентов с коронавирусом идет в 19 петербургских стационарах. В них подготовлено 8 797 коек, из которых свободно 69,66%. 79 673 петербуржцев получают лечение от коронавируса амбулаторно.

Губернатор Александр Беглов приступил к перепрофилирования коек для пациентов с коронавирусом в больницах Петербурга, несмотря на лидерство Петербурга по суточной заболеваемости в течение большей части февраля. К плановому приему вернулась больница святого Георгия, что в администрации города объясняют снижением уровня заболеваемости.

Между тем не за горами начало туристического сезона и белые ночи. Многие туристы отправятся именно в Петербург из-за закрытого воздушного пространства и санкций. Таким образом город, как один из туристических центров России, рискует получить титул «коронавирусной столицы». Пока неизвестно будут ли готовы к таком повороту событий губернатор Беглов и его команда.