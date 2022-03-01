Роспотребнадзор предлагает отменить почти все ковид-ограничения

Роспотребнадзор в новых эпидемиологических рекомендациях предлагает отменить почти все действующие ограничения по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что ограничения предлагается отменить в связи с высоким распространением омикрон-штамма коронавируса и снижением заболеваемости. При этом предполагается оставить соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и усиленную дезинфекцию.

Как пояснили в Роспотребнадзоре при обновлении рекомендаций учли опыт других стран и мнение ученых. Отмечается, что за прошедшую неделю рост уровня заболеваемости фиксируется только в восьми регионах. В 75 данный показатель снижается.