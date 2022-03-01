Более трех тысяч петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за минувшие сутки, 28 февраля, в официальную статистику заболевших коронавирусом вошел 3421 случай. Такие данные озвучил оперативный штаб.

Всего в России за сутки заболели 97 333 человека. Петербург снова обходит Москву по суточной заболеваемости. В столице выявлено 2066 новых случаев. В Свердловской области за сутки заболели 4844 человека, а в Самарской — 4126.

За сутки от коронавируса и его последствий скончались 786 россиян. 77 летальных исходов зарегистрировано в Петербурге, а в Москве — 84.

Госпитализация понадобилась 403 пациентам с коронавирусом. Выздоровели после болезни 19445 горожан.