Госпитализированных петербуржцев с коронавирусом стало меньше

В Петербурге уменьшилось количество пациентов, которых госпитализируют с диагнозом коронавирус. Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в стационары привезли 355 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Однако днем ранее госпитализировали на сотню меньше — 255 человек.

В петербургских стационарах лечение от коронавируса получают 6 594 человека. Более 92 тысяч лечатся от инфекции амбулаторно. Бесплатные лекарства получают 94 957 человек.

Завершили лечение и выписаны из больниц 565 человек за сутки. Днем ранее таковых было на 376 человек меньше.