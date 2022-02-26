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В Петербурге иммунитет от коронавируса получили только 3 тысячи подростков

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© Фото: Baltphoto

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902 несовершеннолетних завершили курс вакцинации.

В Петербурге к настоящему моменту вакцинирован от коронавируса 3071 подросток. 902 уже получили второй компонент и завершили вакцинацию. Несовершеннолетних вакцинируют в более чем 90 прививочных пунктах.

Губернатор Александр Беглов с гордостью сообщает о более 3,1 миллионов привитых за время пандемии петербуржцев. При этом город продолжает оставаться первым по суточной заболеваемости коронавирусом. Петербург обходит Москву по этому показателю уже 11 дней подряд.

Беглов не без гордости сообщает об успехах Петербурга в борьбе с коронавирусом. Однако в городе ежедневно регистрируют тысячи новых случаев болезни. Показатели выглядят тревожно не только по сравнению с Москвой, но даже при сопоставлении с прошлогодней статистикой по Петербургу. В период с января 2020 по январь 2021 максимум суточной заболеваемости, который регистрировался в городе, не превышал 4 тысяч. Сейчас в Петербурге заболевают по семь тысяч человек за сутки, однако губернатор говорит о «спаде заболеваемости».

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