Более 7 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки выявили 7409 случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 436 пациентам. Такие данные опубликовал оперативный штаб. 23 402 выписали после перенесенной болезни. В городе зарегистрировано 76 летальных исходов от коронавируса.

В Ленинградской области заболели коронавирусом 1315 человек. 107 пациентов госпитализировали, а 683 выписали после полученного лечения. За сутки в регионе от инфекции и её последствий умерли трое.

За февраль Петербург становится первым по уровню суточной заболеваемости коронавирусом среди регионов России уже 17-й раз. Губернатор Александр Беглов ранее говорил о «спаде заболеваемости» в городе. С марта больница Святого Георгия возвращается от оказания помощи пациентам с коронавирусом к приему плановых пациентов. Так в Смольном сосредотачивают большее внимание на медпомощи в плановом порядке, а не заболевшим коронавирусом.

Губернатор Александр Беглов и его команда принимают решение об уменьшении количества коек для пациентов с коронавирусом в городских стационарах в то время, когда Петербург продолжает первенствовать по суточной заболеваемости и коронавирус уносит жизни от 70 до 83 петербуржцев. Беглов периодически сообщает об успешной борьбе с коронавирусом, а петербуржцы ждут окончания пятой волны инфекции и опасаются возможности новых.