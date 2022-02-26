Петербург с 7409 случаями снова лидирует по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге за прошедшие сутки, 26 февраля, в официальную статистику вошли 7409 заболевших коронавирусом. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Город снова сохранил лидерство по суточной заболеваемости среди российских регионов.

Всего в России за сутки коронавирус диагностировали 122 995 раз. В Москве заболело 3947 человек.

За сутки от коронавируса в России скончались 793 человека. В Петербурге зарегистрировано 76 летальных исходов, а в Москве — 83.

В Петербурге госпитализировали с диагнозом коронавирус 436 человек. В Москве в больницы увезли 464 человек. Лидером по числу госпитализация стал Краснодарский край, где госпитализация потребовалась 572 пациентам.