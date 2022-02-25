Петербург снова лидер по суточной заболеваемости коронавирусом

Петербург занимает первое место по суточной заболеваемости коронавирусом 16-й день подряд. За прошедшие сутки, по данным оперативного штаба, в официальную статистику вошло 7 572 новых случая.

В Москве за сутки коронавирусом заболели 3333 человека. Столица находится на десятом месте по уровню суточной заболеваемости среди российских регионов. Заболеваемость в Петербурге по-прежнему высока, однако губернатор Александр Беглов говорит о «спаде». Градоначальник даже распорядился уделять больше внимания в оказании медицинской помощи плановым пациентам, а не заболевшим коронавирусом. В частности, прием пациентов с коронавирусной инфекцией прекратили роддом №16 и больница Святой Ольги.

Петербург длительное время удерживает первенство по числу заболевших коронавирусом за сутки. На высоком уровне остается и смертность, которая во второй половине февраля в Петербурге составляет от 70 до 83 случаев в день. Но в Смольном по-прежнему считают, что город не нуждается в запасе коек для пациентов с коронавирусом. Петербуржцам осталось лишь тревожиться за свое здоровье и ожидать окончания пятой волны коронавируса.