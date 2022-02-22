Петербург снова первый по заболеваемости коронавирусом, но Беглов говорит о стабилизации

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась. Он также отметил, что от коронавируса уже вакцинированы 3,5 миллиона человек. В числе привитых более 72% петербуржцев в возрастной группе старше 60 лет. Как сообщает телеканал «78», по мнению губернатора, это позволило легче пройти четвертую и пятую волны коронавируса.

Статистические данные между тем идут вразрез с высказываниями Александра Беглова. В феврале Петербург побил все рекорды по числу заболевших коронавирусом. В том числе, 10 февраля был установлен абсолютный рекорд по суточной заболеваемости — 22 тысячи человек. В последний месяц зимы Петербург 13 раз обгонял Москву по числу заболевших за сутки.

В настоящее время заболеваемость коронавирусом плавно снижается. По состоянию на вчерашний день заболевших было 9 тысяч человек, а сегодня — уже 6 тысяч. Однако смертность падать пропорционально не спешит — она превышает отметку в 80 человек в сутки уже несколько дней подряд.

Эти данные не мешают губернатору отчитываться о коллективном иммунитете в 84,9% и успешно проведенной в Петербурге прививочной компании. Москва такими красивыми цифрами похвастаться не может: коллективный иммунитет там оценивается в 56,2%. Однако заболеваемость в столице существенно ниже петербургской. По всей видимости, Смольный использует недостаточно убедительные аргументы, ведь они не позволяют Петербургу наконец покинуть лидерскую позицию по числу заражений.