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В Смольном рассказали, кому не дадут QR-код по тесту на антитела

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© Фото: pixabay.com

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Воспользоваться новой услугой смогут не все.

С 21 февраля петербуржцы могут получить QR-код по результатам теста на антитела к коронавируса. Однако, как оказалось, воспользоваться данной услугой смогут не все горожане.

Первый заместитель председателя комздрава Андрей Сарана пояснил, что переболевшие коронавирусом «официально» и те, кто ранее уже вакцинировался от коронавирусной инфекции, получить сертификат по результатам исследования не смогут. Важно также проводить тестирование на антитела в лицензированной лаборатории. В противном случае его результат не поступит на Госуслуги и получить сертификат не удастся.

В эфире телеканала «78» Андрей Сарана также уточнил, что сертификат, выданный по результатам исследования на антитела, будет действовать в течение полугода с момента получения положительного результата теста.

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