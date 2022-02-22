Петербург на пять строчек обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге за прошедшие сутки, 21 февраля, диагноз коронавирус поставили 6775 раз. Такие данные опубликовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Скончалось от коронавируса за сутки 80 петербуржцев.

Город остается первым среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом. Москва, где за сутки заболели 4250 человек, опустилась на шестое место в общей статистике. При этом суточная госпитализация пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве опережает петербургский показатель: 646 против 463. Всего в России за прошедшие сутки выявили 135 172 новых случая заболевания.

Петербург продолжает удерживать пальму первенства по заболеваемости, но губернатор Александр Беглов с 14 февраля смягчил действующие в городе ограничения. Подростки вернулись с дистанционного на очное обучение, на кружки ив секции, а также получили возможность посещать кинотеатры и другие развлекательные учреждения, и магазины. Когда эти «послабления» были введены, в Петербурге заболевали примерно по 16 тысяч человек в сутки.

Петербуржцы пытаются понять, каким образом статистика по коронавирусу влияет на принятие решений о введении или снятии ограничений. Горожанам остается лишь надеяться, что у губернатора Александра Беглова и его команды есть тайная стратегия.