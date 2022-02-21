В Комздраве рассказали, как петербуржцам получить QR-код по антителам на Госуслугах

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснил, как сформировать на сайте Госуслуг QR-код тем, у кого есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам Дмитрия Лисовца, важно правильно выбрать лабораторию для сдачи теста. Подойдут только те учреждения, которые передают данные на портал Госуслуг. Для тестирования на антитела необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

После тестирования и обработки результатов на Госуслугах появится результат анализа. Вместе с ними на странице возникнет и кнопка «Сгенерировать сертификат». Нажавший на неё пользователь получит этот сертификат, подтверждающий иммунный статус, в течение трех дней.

Напоследок, по словам Дмитрия Лисовца, следует проверить данные на странице пользователя и убедиться, что сведения по всем документам отображаются корректно.