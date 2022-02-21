Вице-губернатор Петербурга считает, что говорить об отмене QR-кодов пока рано

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что говорить об отмене QR-кодов в Петербурге пока преждевременно. Он сообщил ТАСС, что на это решение влияет большая совокупность факторов. В их числе Пиотровский назвал уровень заболеваемости наличие мест в инфекционных стационарах и ряд других. Отмечается, что их мониторинг осуществляется в ежедневном режиме.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе с 21 февраля смягчили ряд коронавирусных ограничений. В частности, общепиту и кинотеатрам разрешено работать до двух часов ночи, а не до 23:00, как это было ранее.