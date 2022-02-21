Петербург продолжает лидировать по суточной заболеваемости коронавирусом

Петербург снова первый в стране по уровню суточной заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба, в официальную статистику вошло 9043 новых случая. Накануне было зарегистрировано 16599 случаев, но данный спад типичен для понедельника. В выходные заболевшие петербуржцы реже обращаются к врачам.

Стопроцентный коллективный иммунитет, о котором ранее заявляли власти Петербурга, вызвал бурную реакцию и в Петербурге, и за его пределами. Например, он стал темой шуток в телешоу «Вечерний Ургант». После этого показатель снизился до 84,9%, что по-прежнему является достойным результатом с учетом других регионов. При этом город продолжает удерживать первенство по суточной заболеваемости.

В мерах, которые реализовал губернатор Александр Беглов в борьбе с коронавирусной инфекцией, немало противоречий. К таковым относятся снятие ограничений на посещение общественных мест школьниками в разгар подъема заболеваемости и резко изменяющиеся цифры коллективного иммунитета. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что город продолжает лидировать по заболеваемости коронавирусом, когда в Москве и ряде других регионов она уже пошла на спад.