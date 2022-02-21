В России теперь можно получить QR-код после теста на антитела

В России начали оформлять QR-коды на основании наличия антител, что должно быть подтверждено результатами теста. Это позволит получить документ тем, кто перенес коронавирус «неофициально» без обращения к врачам.

QR-код на основании наличия антител, как и после вакцинации или официально перенесенной болезни, можно получить на Госуслугах. В Петербурге они требуются для посещения общественных мест со 2 января.

Если система QR-кодов, по мнению властей, эффективна, то у жителей это точно вызывает вопросы. Такие сертификаты призваны работать на снижения уровня заболеваемости. На деле же город на Неве при губернаторе Александре Беглове становится центром инфекции. Петербург в феврале 12 раз становился лидером антирейтинга по суточной заболеваемости.

К примеру, Москва, которая с начала пандемии была первой по числу больных, почти победила инфекцию. По данным на 19 февраля, столица скатилась на шестую позицию рейтинга.

Отменит ли Беглов QR-коды покажет время, пока же на фоне высоких показателей по числу заболевших, в городе отменяют часть ковид-ограничений. В частности, поликлиники теперь снова оказывают плановую помощь и проводят диспансеризацию.

Ковидным больным команда Беглова не запретила посещать врачей очно. Поликлиники города могут стать рассадником инфекции.