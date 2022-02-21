В России стартовала выдача QR-кодов «за антитела»

С понедельника, 21 февраля, в России началась выдача сертификатов, подтверждающих перенесенную коронавирусную инфекцию, тем, кто переболел, не обращаясь к врачу. Основанием для оформления документа станет наличие антител к коронавирусу.

Приказ, определяющий возможность получения данного сертификата, Минздрав опубликовал в начале февраля. Получить документ россияне смогут на портале Госуслуг. При этом требования к уровню антител нет — достаточно самого факта их наличия.

Для получения ковид-сертификата «за антитела» необходимо подать заявление на Госуслугах, там же должны быть доступны результаты теста. Документ будет сформирован не позднее, чем через три дня после его подачи.