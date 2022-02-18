В Петербурге за сутки выявили вдвое больше случаев коронавируса, чем в Москве

В Петербурге за прошедшие сутки, 17 февраля, в официальную статистику заболевших коронавирусом вошли 16 398 человек. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Госпитализировали за сутки 763 петербуржца с диагнозом коронавирус. Выздоровело 28876 человек. Скончались от болезни 78 человек.

В Москве заболевших коронавирусом за сутки почти в два раза меньше, чем в Петербурге — 8 308. В Красноярском крае зарегистрировано 7 823 случаев заболевания.

Всего в России выявили 180 071 новый случай коронавируса за сутки. Выздоровели и прекратили лечение 198 369 россиян.