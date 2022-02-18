Автобус №260 довезет от Автово до станции Лигово

Кировский и Красносельский районы будет обслуживать новый автобусный маршрут №260. Как пояснили в комитете по транспорту, новый автобус заменит коммерческую маршрутку К-60. Его маршрут пройдет от Комсомольской площади к станции метро «Автово» и до железнодорожной станции «Лигово». Новая линия повысит транспортную доступность улицы Партизана Германа, проспекта Кузнецова, улицы Маршала Казакова.

Автобусы №260 будут работать ежедневно с 5:30 до 0:30. На маршрут выйдут 10 автобусов вместимостью 50 пассажиров. Ждать автобус на остановке потребуется не более 13-18 минут.