Петербургский математик предсказал, когда начнется шестая волна коронавируса

Руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков дал прогноз начала шестой волны коронавируса в России. Как сообщает РИА Новости, заболеваемость снова может пойти в рост в июне.

Ученый пояснил, что в июне в Петербург приезжает много туристов. Если к тому времени появится новый подвид штамма и кто-то из гостей привезет его в Петербург, это может породить очередную волну коронавируса.

Алексей Боровков уточнил, что математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга пока построена до конца лета, так как есть много событий, которые могут произойти за это время и оказать влияние на заболеваемость.