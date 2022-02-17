Глава Роспотребнадзора Башкетова оценила потери от пандемии в Петербурге

Руководитель Роспотребнадзора Петербурга Наталья Башкетова заявила, оценила экономические и людские потери Петербурга во время пандемии как несущественные. Такую оценку главный санитарный врач города дала на заседании Законодательного собрания, куда её пригласили, чтобы объявить благодарность за работу.

Наталья Башкетова отметила, что все, что делала санитарная служба, делалось для людей и во имя санитарно-эпидемиологического благополучия. Она подчеркнула, что все принятые решения были продиктованы необходимостью.

Спикер ЗакСа Александр Бельский отметил, что пандемия еще идет, поэтому оценить потери пока нельзя.

С начала пандемии в Петербурге от коронавируса, по данным оперативного штаба, умер 30 941 человек.