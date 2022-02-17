Глава Комздрава объяснил, откуда в Петербурге коллективный иммунитет в 100%

Глава Петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец объяснил достижение Петербургом стопроцентного иммунитета к коронавирусу. По его словам, при особо опасных инфекциях коллективный иммунитет считается достигнутым при уровне 80%, которого и достиг Петербург. Исходя из этого в Смольном сделали вывод о коллективном иммунитете в 100%.

Дмитрий Лисовец также объяснил расхождения в числе первично вакцинированных от коронавируса. По данным комитета по здравоохранению, первый компонент вакцины получили 3,1 миллиона человек. По статистике Минздрава первично вакцинированными считаются 3,% миллиона петербуржцев.

Расхождение, по словам Дмитрия Лисовца, связано с тем, что в городе есть силовые структуры, которые получают вакцину независимо от комитета по здравоохранению. Они не входят в статистику Комздрава, но входят в данные Минздрава.