Обсерватор для контактных по «омикрону» в «Балтийце» закрыли

В Петербурге прекратил свою работу обсерватор для лиц с подтвержденными контактами с зараженными омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на городской комитет по здравоохранению.

В ведомстве пояснили, что согласно новому постановлению Роспотребнадзора, категории контактных больше нет, так как карантин отменен. Решение о дальнейшем использовании пансионата «Балтиец» пока не принято.

Специальный обсерватор для контактных по омикрон-штамму был создан в Петербурге 20 декабря. На тот момент количество выявленных случаев заражения данным подвидом коронавируса не превышало десятка.