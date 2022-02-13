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В Петербурге зарегистрирована рекордная смертность с волны "омикрона"

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© Фото: Baltphoto

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За сутки коронавирус диагностировали у более чем 20 тысяч петербуржцев.

С появления "омикрона" в Северной столице зафиксирована рекордная смертность. За сутки в городе коронавирус унес жизни 72 петербуржцев.

Также за прошедшие сутки в официальную статистику вошли 20 136 новых случаев коронавируса. Такие данные опубликовал оперативный штаб. Накануне сообщалось о 21 689 случаях коронавируса в Петербурге.

В России показатель суточной заболеваемости снизился до 197 949 новых случаев. В предыдущие сутки было 203 766 заболевших. Петербург остается лидером по суточной заболеваемости среди регионов. В Москве за сутки заболели 12 496 человека, а в Московской области — 7349.

При этом, по данным подчиненных губернатора Александра Беглова, пик коронавируса в городе пройден. Такой вывод делается на основе сокращения количества госпитализаций с коронавирусом. Рекордный показатель в почти 300 тысяч петербуржцев, проходящих лечение от коронавируса, по всей видимости, остается без внимания.

С 14 февраля к очным занятиям в школах, по распоряжению властей, возвращаются старшеклассники. Подчиненные Беглова опять же сообщили о падении уровня заболеваемости среди школьников. Вероятно, власти по каким-то неозвученным причинам уверены, что удастся избежать новых вспышек заболеваемости среди учащихся, снова будут посещать школы и общественные места.

Основанием для этой уверенности, по всей видимости, выступают все те же данные, что и для утверждений об успешном преодолении городом пятой волны коронавируса.

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