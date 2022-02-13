В Комздраве считают, что Петербург уже преодолел пик пятой волны коронавируса

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дитрий Лисовец заявил о преодолении городом пика пятой волны коронавируса. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель Комздрава отметил, что число пациентов с коронавирусом начало уменьшаться как в стационарах, так и на дому впервые за последние две недели.

Сейчас в Петербурге 287 тысяч человек болеют коронавирусом в активной форме. Два дня назад их число доходило до 297 тысяч человек. Дмитрий Лисовец отметил, что снижение числа заболевших позволяет предположить, что пик пятой волны в Петербурге продолен.

В поликлиниках Петербурга дефицит кадров также стал менее острым. К работе, по словам Дмитрия Лисовца, возвращаются уже переболевшие врачи.