В Комздраве рассказали, как получить QR-код по тесту на антитела

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Ольга Гранатович рассказала, что сертификат о вакцинации, который доступен на Госуслугах теперь будет иметь четыре раздела. В эфире на телеканале «Санкт-Петербург» эксперт объяснила, что именно в четвертом разделе будет содержаться информация об уровне антител в организме.

Данные в сертификат, который пока содержит только сведения о вакцинации, перенесенной болезни или медицинских противопоказаниях, вероятно, будут добавляться по заявлению пользователя. Однако, где именно его следует заполнить, пока остается неизвестным.

В городском комитете здравоохранения надеются получить соответствующие разъяснения от Минздрава до 21 февраля.