Диагноз коронавирус в России разрешили ставить по экспресс-тесту

В России разрешили ставить диагноз коронавирус на основе положительного экспресс-теста. Как пояснили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, подтверждать его ПЦР-тестом россиянам больше не потребуется.

Изменения закреплены постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года №4.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России отменили карантин для тех, кто контактировал с заболевшим коронавирусом. Также для выписки с больничного при подтвержденном диагнозе коронавирус россиянам теперь не требуется делать повторный ПЦР-тест и дожидаться его отрицательного результата. Выписаться можно через семь дней.