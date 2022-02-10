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Более 21 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

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© Фото: Baltphoto

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58 человек умерли от коронавирусной инфекции.

В официальную статистику заражений коронавирусом в Петербурге за прошедшие сутки, 9 февраля, вошли 21 664 случая. Такие данные опубликовал оперативный штаб. За сутки заболеваемость коронавирусом в Петербурге возросла на две тысячи случаев.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 1 209 654 человек. 30 516 петербуржцев скончались от коронавирусной инфекции. Петербург снова в лидерах по числу суточных заражений по сравнению с другими регионам России. Всего за сутки в России заразились коронавирусом 197 076 человек. 701 россиянин скончался от болезни.

Губернатор Александр Беглов планирует для демонстрирующего угрожающую статистику по заболеваемости Петербурга ослабление ограничений. Находящиеся на дистанционном обучении до 13 февраля школьники 7-11 классов после этой даты вернутся за парты. Власти говорят о серьезном росте детской заболеваемости коронавирусом, однако губернатор не видит причин для продолжения дистанционного обучения старшеклассников.

С 14 февраля снимут и другие ограничения для детей. Возобновят работу кружки и секции, начнут пускать несовершеннолетних торговые центры, кинотеатры и другие развлечения, а также общепит. При этом для взрослых ограничения с доступом по QR-кодам по-прежнему сохранены. Губернатор Александр Беглов пока не объяснил причины таких избирательных ограничений. Однако, горожанам постоянно напоминают о том, что ситуация с коронавирусом в Петербурге тяжелая.

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