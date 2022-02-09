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QR-коды и «омикрон» обрушили трафик общепита в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Рестораторы сокращают персонал и часы работы заведений.

Введение QR-кодов, а также связанный с новым штаммом коронавируса рост заболеваемости привели к серьезным последствиям для петербургских заведений общепита. Как сообщает «Деловой Петербург», трафик в последних упал на 30-70% за полтора месяца.

Чтобы удержать свои заведения «на плаву», рестораторы вынуждены сокращать часы работы заведений, а также сокращать персонал и урезать количество человеко-часов в смены. Совладелец компании AF Brew Артём Кольчуков уверен, что в сложившейся ситуации не стоит ждать улучшений до апреля-мая. В заведениях компании падение трафика оценили в 40-50%.

Похожие цифры озвучил и управляющий Easy Breezy Роман Савельев. В поисках выхода из сложившейся ситуации он был вынужден сократить часы работы заведения.

Губернатор Александр Беглов ранее неоднократно обещал оказать бизнесу поддержку. В частности, на эти цели планировалось выделить 295,8 миллионов рублей. Однако, судя по убыткам, которые терпят рестораторы, выделенных средств не хватило.

Убытки, которые терпят представители петербургского бизнеса от ограничительных мер, ставят под сомнение эффективность мер поддержки, которые реализует губернатор Александр Беглов. Предприниматели в избытке получают обещания помощи, но в реальности часто остаются один на один со своими проблемами.

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