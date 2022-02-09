В Роспотребнадзоре назвали процент повторно заболевающих коронавирусом

В России увеличилось количество повторных заражений коронавирусом. Как сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, ранее во второй раз коронавиурсом заболевали только 0,7% от общего числа.

Теперь повторно заражаются коронавирусом уже 15% ранее переболевших. В беседе с ТАСС эксперт связал это с особенностями нового штамма «омикрон», который, по его словам, оказался уникальным в этом плане.

Александр Горелов отметил, что у всех разный иммунитет, поэтому важно прививаться во время пандемии и делать бустерные прививки каждые полгода в период пандемии.