Петербург опередил Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки, 5 февраля, в Петербурге диагностировано 21 448. Об этом сообщает оперативный штаб. Это чуть меньше, чем днем ранее, когда в официальную статистику вошли 21 780 случаев.

Петербург сохраняет печальное лидерство по числу заболевших среди российских регионов. По суточной заболеваемости оно обошел Москву, где за прошедшие сутки зарегистрировано 18 856 новых случаев.

За сутки от коронавируса в Петербурге скончались 67 пациентов. По Россиичисло летальных исходов составило 661.

В России за сутки выявлен 180 071 новый случай коронавирусной инфекции. Это показатель также стал рекордно высоким.