В коронавирусных стационарах Петербурга стало меньше тяжелых больных

В петербургских стационарах которые занимаются лечением коронавируса, доля пациентов в тяжелом состоянии снизилась до 16% от общего числа. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. Всего лечение от коронавируса в городских стационарах в настоящее время получают 7890 человек.

В реанимации находятся 601 петербуржцев. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 303 человека.

Госпитализировали с коронавирусом за сутки в Петербурге 746 человек. Всего за сутки в городе выявлено 21 780 новых случаев.