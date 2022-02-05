Контактировавших с больными коронавирусом в России больше не будут сажать на карантин

С субботы, 6 февраля, в России вступает в силу постановление Роспотребнадзора, отменяющее карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусной инфекцией. О его подписании в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили 5 февраля.

Изоляция для контактных лиц, которые уже находятся на карантине, также отменяется. С 6 февраля они могут не изолироваться.

Изменились также условия выписки с больничного для тех, кто имеет подтвержденный коронавирус и провел на нем более семи дней. Теперь выписаться можно и без получения повторного отрицательного результата теста на коронавирусную инфекцию.