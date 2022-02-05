746 петербуржцев с коронавирусом увезли в больницы за сутки

В Петербурге за прошедшие сутки, 4 февраля, с диагнозом коронавирус госпитализировали 746 петербуржцев. Такие данные озвучили в в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Всего в петербургских стационарах лечатся 7890 пациентов с коронавирусом. 610 из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 303 пациента.

147 219 петербуржцев проходят лечение от коронавируса амбулаторно. 3884 находятся на карантине после контакта с заболевшим. 659 горожан выписали из больниц за прошедшие сутки.

В петербургских стационарах в настоящее время свободно 39,29 процентов коек для пациентов с коронавирусом. Прием ведет 21 медицинское учреждение. Общее количество койкомест для пациентов с коронавирусом в Петербурге составляет 9839.