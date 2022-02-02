Получить больничный дистанционно петербуржцы смогут не раньше середины февраля

В Петербурге пока не оформляют больничные листы дистанционно, так как разрешение на их выдачу пока не получено. Как уточнили в Комздраве, министерство здравоохранения выдаст разрешение на их оформление в середине февраля.

В самом Комздраве пока также не определились, как именно будет проходить процедура оформления больничного листа дистанционно. Неизвестно также, кому из пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса их будут предоставлять без посещения медицинского учреждения.

В комитет по здравоохранению напомнили, что действующая процедура выдачи больничного листа, описанная в постановлении Министерства здравоохранения, предполагает обязательный осмотр пациента врачом. Поэтому для её изменения также требуется разрешение Минздрава.