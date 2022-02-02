Новый подвид «омикрона» нашли в России

В России выявлены первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете по борьбе с COVID-19. Её слова приводит РИА Новости.

В России не зарегистрировано случаев заражения «омикроном» линии ВА.3. Большинство заражений относятся к линии ВА.2, новый подвид которой и был обнаружен. Анна Попова сообщила, что наиболее высокая заболеваемость BA.2 регистрируется в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан. Она отметила, что, согласно поступившим из других стран данным, этот подвид считается более заразным, чем другие.