Более 700 петербуржцев с коронавирусом увезли в больницы за сутки

Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом в Петербурге достигла 731 человека. Об этом сообщили в городском оперативном штабе 2 февраля.

Всего в петербургских больницах с данным диагнозом находятся 7673 человека. 599 из них в тяжелом состоянии в отделениях реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 319 человек.

Петербуржцев с коронавирусом в настоящее время принимает 21 стационар. Для них подготовлены 9199 коек, из которых свободно 30,84%.

116 530 горожан лечатся от коронавируса на дому. 4272 человека находятся на карантине. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 691 петербуржец.