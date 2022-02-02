Более 19 тысяч петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

Петербург продолжает ставить рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки, 1 февраля, было официально подтверждено 19 234 новых случая заболевания. В Ленинградской области инфекцию подтвердили у 1296 человек.

Петербуржцы жалуются на немыслимые усилия, которые приходится предпринять, чтобы получить медицинскую помощь. Заболевшие стоят в огромных очередях к врачам и на ПЦР-тесты. В поликлинике №71 Выборгского района пациенты занимают очередь к терапевту с 8 утра и ожидают приема огромной толпой.

Происходящее в Петербурге не назвать иначе, как медицинским апокалипсисом. Заболевающие в огромных количествах петербуржцы вынуждены лечиться дома своими силами, так как губернатор Александр Беглов совершенно не подготовил город к новому росту заболеваемости. При этом еще в ноябре градоначальник заявлял, что подготовка успешно проведена.