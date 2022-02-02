Попова рассказала, сколько в Петербурге «омикрона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю заболевших «омикроном» в Москве и Петербурге. По её словам, в обоих городах на новый штамм приходится около 80% случаев коронавируса. Остальные 20% составляет штамм «дельта». Последний дает более тяжелое течение болезни и часто поражает людей с хроническими заболеваниями.

В интервью РИА Новости, Анна Попова отметила высокую заразность нового штамма. Именно этим объясняется крайне быстрое распространение «омикрона» в больших городах.

Глава Роспотребнадзора также указала на отсутствие симптомов коронавируса у примерно 17-20 процентов зараженных россиян.