В Комздраве Петербурга рассказали, что делать близким заразившихся коронавирусом

В петербургском комитете по здравоохранению создали памятку для тех, у кого коронавирусом заразился кто-то из членов семьи. Там поясняется, что тех, кто контактировал с больным, нужно отправить на самоизоляцию на семь дней. Если человек привит или болел коронавирусом ранее, его это правило не касается.

Тем, кто находится на самоизоляции по контакту с заболевшим, требуется оформить больничный лист. Если симптомов не появится, врач закроет его через семь дней. При возникновении каких-либо признаков ОРВИ находящемуся на карантине следует вызвать врача на дом.