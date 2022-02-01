В Комздраве Петербурга прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом еще одну-две недели

В Петербурге прогнозируется дальнейший рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург», показатели будут расти в течение ближайших нескольких недель.

Сейчас в Петербурге подтверждено чуть более 103 тысяч случаев коронавируса. 28 тысяч из них — это заболевшие дети.

75% заболевших переносят заболевание в средне-тяжелой форме. Тяжело болеют коронавирусом 17% пациентов. 7% переносят коронавирус в легкой форме.

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировано 13 619 случаев коронавирусной инфекции.