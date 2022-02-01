Школьников 7-11 класса в Петербурге отправят по домам со 2 февраля

В Петербурге переводят на дистанционное обучение учеников 7-11 классов. В соответствии с изменениями, которые внес в постановление №121 губернатор Александр Беглов, по домам подростков отправят на период со 2 по 13 февраля. Учащиеся 1-6 классов продолжат посещать школы очно.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что для несовершеннолетних до 14 февраля также запрещено посещение заведений общепита и торговых центров. Кружки и секции переведены в дистанционный формат так же, как и программы среднего профессионального образования. Под запрет попали и спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних петербуржцев.