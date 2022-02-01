Нагрузка на службу «122» в Петербурге достигла пика

В Петербурге резко повысилась нагрузка на службу «122». В понедельник, 31 января, операторами службы было принято почти 200 тысяч звонков. Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи Петербурга.

В ведомстве связывают резко возросшую нагрузку на операторов службы с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Пиковая нагрузка обычно приходится на период с 7:00 до 11:00. Петербуржцы привычно звонят в это время, чтобы вызвать на дом врача, так же, как ранее делали в поликлиниках. В Комитете по информатизации и связям напомнили, что операторы службы готовы оформить вызов врача на дом круглосуточно.

Чтобы справиться с беспрецедентной нагрузкой, увеличили количество операторов на линии. Одновременно линия может принимать до восьми тысяч звонков от горожан.