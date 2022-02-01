Бывшего губернатора Петербурга Яковлева госпитализировали с коронавирусом

Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев госпитализирован. Врачи поставили диагноз коронавирус.

Как пишет ТАСС, о болезни главы РСС сообщил вице-президент Российского союза строителей Анвар Шамузафаров во время заседания в Новосибирске. Заседание должен был проводить сам Владимир Яковлев, однако из-за коронавируса он не смог присутствовать.

Владимир Яковлев был губернатором Петербурга с 1996 по 2003 год. До 2007 года он занимал пост министра регионального развития РФ. Российский союз строителей Владимир Яковлев возглавляет с 2009 года.