Выводы петербургских ученых о неэффективности «ЭпиВакКороны» назвали преждевременными

Институт междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Петербурге (СПбИМИ) сделал вывод о недостаточной эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Чтобы сделать такой вывод, ученые работали с двумя группами петербуржцев: теми, у кого были симптомы и официально подтвержденный диагноз коронавирус, а также имеющими антитела к болезни. В итоге «ЭпиВакКорона» оказалась наименее эффективной против штамма «дельта».

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», который является разработчиком вакцины, подобные выводы назвали преждевременными. Там отметили, что во время исследования осенью 2021 года не было достаточного объема препарата.

В «Векторе» также подчеркнули, что вакцина часто используется для иммунизации людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. Это также могло сказаться на результатах исследования.