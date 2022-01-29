В Комздраве Петербурга опровергли фото морга в отчете об очередях в поликлиниках

В петербургском комитете по здравоохранению прокомментировали информацию об опубликованном в отчете об очередях в поликлинику фото морга. Такой комментарий оставили пользователи соцсетей под отчетом об объезде учреждений.

В Telegram-канале Комздрава опубликована информация, что изображенная на фотографии дверь ведет в кабинет 22 поликлиники №21Московского района Петербурга. К официальному комментарию в комздраве приложили полное фото здания с дверью, которая и ввела пользователей в заблуждение.

Именно её читатели назвали дверью, ведущей в морг. В комментариях также появилась фотография входа в поликлинику, сделанная пользователями.

Фасад поликлиники в 2021 году отремонтировали. Теперь он выполнен в тех же цветах, что и расположенный по соседству морг. Поэтому и могла возникнуть путаница.