В Петербурге почти 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

В Петербурге сохраняется рекордно высокая суточная заболеваемость коронавирусом. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки болезнь диагностировали у 14 939 горожан.

В России суточная заболеваемость коронавирусом составила 113 122 человек. В Москве заболели 26 488 человек, а в Московской области — 10 725. Общероссийский показатель госпитализации пациентов с коронавирусом за сутки составил 14 570. 30 010 россиян были выписаны по выздоровлению, а 668 умерли от коронавируса.

«Взрывной» рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге власти до недавнего времени объясняли тем, что привиться от инфекции не могли подростки. Впрочем, ограничения для них вступили в силу только 28 января. До этого в общепит, кинотеатры и другие места несовершеннолетних пускали свободно, а у взрослых требовали QR-коды.

Такой метод борьбы с распространением коронавируса продемонстрировал свою неэффективность — достаточно посмотреть на статистику. Однако, губернатор Александр Беглов сохраняет в городе неработающие меры и не предлагает ничего более действенного взамен.