Лидер QR-бойкота Коновалов арестован до 27 марта

В ночь на субботу, 29 октября, Октябрьский районный суд определили меру пресечения ресторатору Александру Коновалову. Как сообщает «Фонтанка», его защита просила о домашнем аресте, залоге или личном поручительстве. Однако, в итоге Коновалова отправили под арест до 27 марта.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в офисе и доме Александра Коновалова прошли обыски. Также обыскали и отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга. Следствие считает, что ресторатор получил от администрации одного из петербургских заведений 50 тысяч рублей. Их он должен был передать неустановленным сотрудникам УМВД Адмиралтейского района за возвращение кальянов, изъятых в ходе проверки.