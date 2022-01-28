Противники QR-кодов в Петербурге получили отказ по коллективному иску

В пятницу, 28 января, суд в Петербурге рассмотрел коллективный иск о признании незаконным введения QR-кодов в городе. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, истцы получили отказ.

Ранее власти Петербурга называли одной из причины «взрывного» роста заболеваемости коронавирусом то, что прививка не была доступна подросткам. Однако, их вход в кафе, кинотеатры, торговые центры и другие места вообще никак не был ограничен. Ограничения коснулись только взрослых, которые не имели QR-кода.

Возросшая заболеваемость коронавирусом является лучшим доказательством неэффективности предложенных мер. Однако, губернатор Александр Беглов не спешит отказываться от QR-кодов. Никаких других мер для сдерживания распространения коронавируса он пока не предложил.