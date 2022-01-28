Песков рассказал, как в Кремле относятся к антиваксерам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле, как и во всем обществе, есть те, кто являются противниками вакцинации. Он пояснил журналистам, что Кремль занимает в отношении них непримиримую позицию и подвергает остракизму.

В администрации президента есть заболевшие коронавирусом. По словам Дмитрия Пескова, большинство заболевших самоизолируются дома и продолжают работать. В Кремле взрывная заразность «омикрона» демонстрирует себя во весь рост, так как заболевает по много людей.

В России на сегодняшний день курс вакцинации от коронавируса завершили 78 миллионов россиян. Коллективный иммунитет оценивается в 64,4%.