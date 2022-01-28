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Смольный готовит больше коек для больных коронавирусом

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© Фото: Baltphoto

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Сейчас в петербургских стационарах лечится 6 591 пациент с коронавирусом.

В Петербурге власти увеличивают количество коек для пациентов с коронавирусом. В настоящее время общее количество госпитализированных с коронавирусом и пневмониями составляет уже 6 591.

588 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимациях. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 317 человек. Во временном госпитале в «Ленэкспо» лечение проходят 214 петербуржцев, а в пансионате «Заря» насчитывается уже 499 человек.

За месяц количество пациентов, которые лечатся от коронавируса дома, утроилось и достигло 69 351. 138 петербуржцев пребывают в обсерваторе в пансионате «Заря». 3 234 горожанина находятся на карантине после контакта с заболевшим.

При этом в Петербурге сохраняется крайне сложная ситуация с вызовом врача на дом. Заболевшие горожане ждут медпомощи сутками. Петербуржцы с симптомами ОРВИ и COVID-19 активно жалуются на долгое ожидание врача в официальной группе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте». Счет таких жалоб идет на десятки.

Если ситуация продолжит и дальше развиваться в таком ключе, губернатор Александру Беглову может понадобится второй госпиталь «Ленэкспо», чтобы вместить всех нуждающихся в медицинской помощи в условиях стационара. Пока же система медпомощи в Петербурге настолько не продумана, что увеличивает количество контактов заболевшего коронавирусом человека и заставляет его самому отправляться в поликлинику, а не ждать врача дома. Так поликлиники Петербурга превращаются в настоящие рассадники вируса.

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